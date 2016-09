Taschenlampen-Tests.de

Längere Zeit ist hier nichts passiert. Um wieder ein bisschen Leben in die Bude zu bringen, habe ich zumindest mal eine kleine Bildergeschichte vom Ausgrillen auf meiner Ponderosa-Ranch erstellt, damit niemand glauben könnte, ich sei vielleicht verstorben.

Kurz zur Erklärung: Zweimal im Jahr veranstalte ich bei mir ein Grillfest für Leute aus dem Taschenlampen-Forum: im Frühjahr das Taschenlampen-Sommer-Eingrillen, und im Sommer das Taschenlampen-Sommer-Ausgrillen. Dabei wird gegessen, gequatscht und natürlich geleuchtet.

Mitglieder des Forums dürften, gerade, was die Lampenbilder angeht, ähnliche Bilder bereits häufig gesehen haben, für alle anderen ist es vielleicht dennoch ganz interessant.

Aber fangen wir erstmal ganz vorne an…



Die Pre-Opening-Don’t-worry-be-happy-Party fand im kleinen Kreis bereits am Vortag des Ausgrillens statt. Wie man sieht, waren zu fortgeschrittener Stunde alle Lampen schon an.

Zufälle gibt’s: Zwei Tage vor dem Ausgrillen war bei meinem Grill die Wanne aus den Beinen gerostet. Parallel dazu hatten die Gäste hinter meinem Rücken für einen nigelnagelneuen Grill zusammengeschmissen, ohne zu wissen, dass mein alter Grill das Zeitliche gesegnet hatte. Ich wusste natürlich nicht, dass ein neuer Grill im Anmarsch war, und wollte meinerseits einen kaufen. Dass es nicht dazu kam, ist einem weiteren Zufall zu verdanken: Als ich bei einem Telefongespräch mit einem der Gäste beiläufig erwähnte, dass ich einen neuen Grill kaufen musste, wurde die Stimme am anderen Ende der Leitung leicht panisch, und ich hörte die folgenden Worte: „Walter… …egal was passiert… …kauf‘ auf keinen Fall einen Grill!“. Ich ahnte also schon, worauf das hinauslief…



Und da ist er, der nigelnagelneue schöne Grill. Besser, größer, stabiler und komfortabler als sein Vorgänger.

Traditionell wird beim Ein- und Ausgrillen der Grill natürlich mit einer Taschenlampe angezündet. Das geht nicht? Doch! Mit einer 100-Watt-Halogen-Birne, die überbestromt wird, ist das überhaupt kein Problem. Mit dieser Lampe habe ich bei einem Treffen übrigens auch schon ein Käse-Fondue zubereitet.



Ein paar neue Sößchen und der Grillanzünder.



Und ab dafür!



Grill ist an.



Ein paar Gäste.



Und noch ein paar andere Gäste. Da das Treffen in die Urlaubszeit fiel und diesmal relativ kurzfristig angesetzt worden war, waren diesmal nicht ganz so viele Leute da wie sonst. Unseren Spaß hatten wir trotzdem.



Mist, da lässt man den Grill mal eine Minute aus den Augen, und schon passiert sowas! Ist natürlich Quatsch, wir hatten eine Nebelmaschine am Start.



Auch die Zeit für Nostalgie durfte nicht fehlen.



Laser und Nebel passen übrigens gut zusammen.



Noch ein Spielkind…



Gemütliche Stimmung beim romantischen Licht der Gaslaternen.



Scheiß‘ was auf Romantik!



Oder doch nicht? Kann es etwas Romantischeres geben, als eine schöne Frau mit einem Küchengerät?



Beim Warmleuchten.



Zu fortgeschrittener Stunde wurde der Grill nochmal angeschmissen.

Wenn Gäste und Gastgeber des Speisens überdrüssig geworden sind, gehen sie aufs freie Feld und leuchten. Manchmal werden auch sogenannte „Beamshots“ gemacht. Dabei handelt es sich um die Leuchtbilder der Lampen, um sie miteinander vergleichen zu können. Menschen außerhalb unseres kleinen Lampen-Universums halten uns deswegen für gestört, gemeingefährlich und nur bedingt zurechnungsfähig. Denen möchte ich einige Gegenfragen stellen: Wozu sammelt man Briefmarken? Was ist der Sinn des Lebens? Wieviel ist Drei mal Drei?



Einige Eigenbauten der Gäste.



Nein, das ist diesmal kein Laser, sondern eine Taschenlampe. Okay, vielleicht eine etwas größere Taschenlampe.



Wir brauchen mehr Licht!



Diese Geste ist durch einen jamaikanischen Sprinter ziemlich bekannt geworden. Okay, er hat vielleicht etwas weniger Hüftspeck als unser Bogenschütze…



Abgeräumt wird Morgen. Gute Nacht!

