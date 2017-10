Taschenlampen-Tests.de

Beim Entrümpeln meines Rechners ist mir eine Datei unter die Maus gekommen, die ich irgendwann mal angelegt hatte. Inhalt: das Gewicht diverser Stirnlampen.

Was tun? Wegschmeißen, weil die Datei uralt ist? Viel zu schade. Also habe ich sie um einige Stirnlampen ergänzt, die ich später ebenfalls unter meinen Fittichen hatte.

Das Ergebnis seht ihr in diesem Beitrag. Sicherlich fehlen etliche aktuelle Stirnlampen. Und sicherlich kräht nach vielen aufgeführten Lampen mittlerweile kein Hahn mehr – scheißt der Hund drauf.

Dafür bekommt ihr die aufgeführten Lampen gleich in drei Sortierungen präsentiert: nach Gewicht, nach Leistung und nach Hersteller. Vielleicht kann ja der ein- oder andere von euch was damit anfangen.

Da der Artikel mit „Gewichtsvergleich Stirnlampen“ betitelt ist, fangen wir natürlich auch mit der Sortierung nach Gewicht an. Die Angaben beziehen sich immer auf das Gesamtgewicht der Lampe mit allem zugehörigen Kladderadatsch wie Stromversorger(n) und Stirnband, stehen also für das, was ihr tatsächlich an Gewicht an der Birne tragt, um leuchten zu können.

Gewicht in Gramm Hersteller/Modell Lumen

28 Petzl E-Lite 16

78 Ultrafire H2 230

83 LiteXpress Liberty 110 26

83 Varta Sports Head Light 80

85 Led Lenser H4 45

87 Petzl Tikka XP2 60

93 Taclights T-Eye 80

93 Fenix HL20 105

93 Led Lenser SEO 7R 220

96 Spark ST5-150NW 150

104 Zebralight H60 190

111 LiteXpress Liberty 116 125

112 UK 3AAA Vizion Atex 29

113 Led Lenser H3 60

118 Peli HeadsUp Lite 2690 60

120 LiteXpress Liberty 119 100

126 Ansmann Headlight HD3 100

126 Led Lenser H7R 170

138 Armytek Wizard ProV3 2150

145 Ferei HL08 220

146 Unilite PS-H3 120

149 Spark SD73-CW 300

165 Spark SD6-460NW 460

168 Spark ST6-360CW 360

183 Sunree M60 keine Angabe

189 Suprabeam V3r 300

198 Sunree D1 keine Angabe

205 Unilite PS-H5 180

220 Lupine Piko X 550

220 Lupine Piko X4 1200

239 Spark SX5-CW 360

258 Fenix HP10 225

280 Fenix HP25 180

368 Unilite PS-H6 350

370 Petzl Ultra Rush 760

383 Fenix HP20 230

427 Lupine Wilma X 1100

Es folgt die Sortierung nach Leistung, Dabei fangen wir dunkel an.

Lumen Hersteller/Modell Gewicht in Gramm

keine Angabe Sunree D1 198

keine Angabe Sunree M60 183

16 Petzl E-Lite 28

26 LiteXpress Liberty 110 83

29 UK 3AAA Vizion Atex 112

45 Led Lenser H4 85

60 Led Lenser H3 113

60 Peli HeadsUp Lite 2690 118

60 Petzl Tikka XP2 87

80 Taclights T-Eye 93

80 Varta Sports Head Light 83

100 Ansmann Headlight HD3 126

100 LiteXpress Liberty 119 120

105 Fenix HL20 93

120 Unilite PS-H3 146

125 LiteXpress Liberty 116 111

150 Spark ST5-150NW 96

170 Led Lenser H7R 126

180 Fenix HP25 280

180 Unilite PS-H5 205

190 Zebralight H60 104

220 Ferei HL08 145

220 Led Lenser SEO 7R 93

225 Fenix HP10 258

230 Fenix HP20 383

230 Ultrafire H2 78

300 Spark SD73-CW 149

300 Suprabeam V3r 189

350 Unilite PS-H6 368

360 Spark ST6-360CW 168

360 Spark SX5-CW 239

460 Spark SD6-460NW 165

550 Lupine Piko X 220

760 Petzl Ultra Rush 370

1100 Lupine Wilma X 427

1200 Lupine Piko X4 220

2150 Armytek Wizard ProV3 138

Und schließlich noch die Sortierung nach Herstellern.

Hersteller/Modell Gewicht in Gramm Lumen

Ansmann Headlight HD3 126 100

Armytek Wizard ProV3 138 2150

Fenix HL20 93 105

Fenix HP10 258 225

Fenix HP20 383 230

Fenix HP25 280 180

Ferei HL08 145 220

Led Lenser H3 113 60

Led Lenser H4 85 45

Led Lenser H7R 126 170

Led Lenser SEO 7R 93 220

LiteXpress Liberty 110 83 26

LiteXpress Liberty 116 111 125

LiteXpress Liberty 119 120 100

Lupine Piko X 220 550

Lupine Piko X4 220 1200

Lupine Wilma X 427 1100

Peli HeadsUp Lite 2690 118 60

Petzl E-Lite 28 16

Petzl Tikka XP2 87 60

Petzl Ultra Rush 370 760

Spark SD6-460NW 165 460

Spark SD73-CW 149 300

Spark ST5-150NW 96 150

Spark ST6-360CW 168 360

Spark SX5-CW 239 360

Sunree D1 198 keine Angabe

Sunree M60 183 keine Angabe

Suprabeam V3r 189 300

Taclights T-Eye 93 80

UK 3AAA Vizion Atex 112 29

Ultrafire H2 78 230

Unilite PS-H3 146 120

Unilite PS-H5 205 180

Unilite PS-H6 368 350

Varta Sports Head Light 83 80

Zebralight H60 104 190

