Taschenlampen-Tests.de

Vor etlichen Jahren brauchte ich für eine Bühnenshow eine Gummipuppe. Also ging ich in den nächsten Sex-Shop und war von der Auswahl erschlagen. Die Preisspanne reichte von 30 bis 800 Mark, und ich fragte die Verkäuferin, wo genau die Unterschiede zwischen der Gummipuppe für 30 Mark und der für 800 Mark lägen. Die Verkäuferin deutete auf das Modell für 800 Mark und antwortete: „Die kann alles.“ Wäre die Rofis R 1 eine Gummipuppe, müsste sie eigentlich mit zu den teuersten Ludern im Shop zählen, denn sie ist unglaublich vielseitig, kostet dabei aber nur doppelt soviel wie die Gummipuppe, die ich damals gekauft habe.



Verpackung/Lieferumfang:

Im einem Pappkarton sind die Lampe, ein Akku zum Betrieb, ein Ladekabel, ein Trageclip, ein Lanyard, ein Stirnband mit Halterung, zwei Ersatz-O-Ringe und eine Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen enthalten.



Die Verpackung.



Das ist alles drin.

Beschreibung der Lampe:

Länge: 80,5 mm

Reflektoröffnung: 17,5 mm

Durchmesser Kopf: 22 mm

Durchmesser Tail: 22,5 mm

Gewicht: 43 g

Gewicht mit Akku: 62 g

Anodisierung: HAIII, gut und gleichmäßig ausgeführt.

Tailstand: ja.

Rollschutz: nur mit Trageclip oder mit abgewinkeltem Lampenkopf.

Befestigungsmöglichkeit für Lanyard: ja, Schlitze in der Tailcap.

wasserdicht: ja, durch Praxistest geprüft.

Stromversorgung: 1x 16340 LiIon.



Der Trageclip ist werksseitig bereits vormontiert und hält bombenfest.



Materialstärke Batterierohr.



Innenansicht Endkappe.



In der Endkappe ist ein starker Magnet verbaut. Dadurch kann man an der Lampe zum Beispiel ein Feuerzeug befestigen und Plastik-Hütchen draufstellen.



Immer wieder fein bei Rofis: Der Lampenkopf kann abgewinkelt werden, was den Einsatzbereich beträchtlich erweitert.



Ebenfalls praktisch: Die Lampe kann auch als Stirnlampe verwendet werden.



Leuchteinheit:

Verbaut wurde eine LED des Typs XM-L2 U2 von Cree, die in einem SMO-Reflektor werkelt.



Die Leuchteinheit.



Bedienung:

Die Lampe verfügt über drei reguläre Leuchtstufen, einen Moonlight- sowie einen Turbo-Modus und wird komplett über den Seitenschalter (Taster) bedient. Ein kurzer Druck auf den Taster schaltet die Lampe ein. Durch Gedrückthalten des Tasters wandert die Lampe durch die Leuchtstufen Low, Mid und High, die mit 10 Lumen für 40 Stunden, 60 Lumen für 7,5 Stunden und 300 Lumen für 70 Minuten angegeben sind. Wenn die gewünschte Leuchtstufe erreicht ist, lässt man den Schalter los. Ein kurzer Druck schaltet die Lampe aus. Die zuletzt angewählte Leuchtstufe wird gespeichert und beim nächsten Einschalten als erste angewählt.

Hält man den Taster beim Einschalten gedrückt, gelangt man in den Moonlight-Modus, der mit 0,5 Lumen für 20 Tage angegeben ist. Ein Doppelklick, egal, ob bei ein- oder ausgeschalteter Lampe, aktiviert den Turbo, der mit 900 Lumen angegeben ist. Moonlight und Turbo werden nicht memorisiert; nach dem Ausschalten schaltet die Lampe im zuletzt aktivierten regulären Modus wieder ein.

Blinkgedöns in Form von Strobe und SOS gibt es auch noch, indem man einen Dreifachklick ausführt, ebenfalls unabhängig davon, ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist. Zunächst landet man dann im Strobe und gelangt durch Gedrückthalten des Schalters in den SOS-Modus. Durch erneutes Gedrückthalten erreicht man wieder den Strobe-Modus usw., ein kurzer Druck schaltet die Lampe aus.

Einen Lockout gegen unbeabsichtigtes Einschalten im Rucksack oder in der Hosentasche hat Rofis der R 1 ebenfalls spendiert. Erreicht wird er, indem man den Schalter etwa drei Sekunden lang gedrückt hält. Das Entsperren erfolgt auf dieselbe Weise. Alternativ kann man die Tailcap auch leicht lösen, um den Stromfluss zu unterbrechen.



Einer für alles: Sämtliche Funktionen werden über den Seitenschalter angewählt.



Laden des Akkus:

Der Akku kann zum Laden in der Lampe verbleiben und wird über ein Magnetladekabel geladen, das einfach auf die Lampe aufgesetzt wird – quasi wie ein Hütchen. Am anderen Ende des Kabels findet sich ein USB-Stecker. Als Stromlieferanten können somit PCs, Laptops, Powerbanks etc. genutzt werden.



Der Ladekontakt an der Lampe.



Einfach aufsetzen – Lampi lädt.



Während des Ladevorgangs leuchtet eine rote LED im Schalter. Wenn der Akku komplett geladen ist, leuchtet der Schalter in einer anderen Farbe. Welche das ist, verrate ich aber nicht.



Stromversorgung/Laufzeittest:

Die nötige Energie liefert ein 16340-LiIon-Akku mit einer Kapazität von 700 mAh.

Beim Test wurde die Lampe in Turbo eingeschaltet und durch einen Ventilator gekühlt. Laut Hersteller schaltet die Lampe nach 30 Sekunden in High zurück. Das ist durchaus sinnvoll, einerseits, damit die LED nicht überhitzt, andererseits, damit der Leuchtspaß nicht schon nach wenigen Minuten zuende ist. Denn wie lange die Lampe mit einem solch kleinen Akku mit geringer Kapazität leuchtet, kann sich jeder selbst ausrechnen. Ich kann es nicht, da ich furchtbar schlecht in Mathe bin und zudem die entsprechende Formel nicht kenne. Aber ich würde es auch gar nicht wollen, denn es wäre sehr, sehr kurz…



Der mitgelieferte Akku.



Laufzeitdiagramm:



Beim Einschalten wurden 5.620 Lux gemessen, anschließend regelte die Lampe herunter und war nach 30 Sekunden bei 1.630 Lux angelangt. Laut Hersteller soll dieser Wert 65 Minuten lang gehalten werden.

65 Minuten wurden nicht ganz erreicht, aber fast – nach 62 Minuten schaltete die Lampe auf 310 Lux herunter, und da der Akku nagelneu war und noch nicht seine maximale Kapazität erreicht hatte, dürften die fehlenden Minütchen noch locker drin sein. Die Herstellerangaben sind also durchaus realistisch.

Nach 90 Minuten habe ich den Akku entnommen und eine Leerlaufspannung von 3,43 Volt gemessen. Nach dem Wiedereinsetzen in die Lampe ließ sich diese zwar noch auf 1.640 Lux hochschalten, war aber innerhalb einer halben Sekunde wieder bei 310 Lux angelangt – Ende des Tests.

Wie lange die Lampe noch mit 310 Lux läuft, ob sie irgendwann abschaltet oder vorher die Schutzschaltung des Akkus greift, hat mich nicht wirklich interessiert. Fakt ist, dass die Lampe zu einem sinnvollen Zeitpunkt herunterregelt und in dieser dunklen Stufe immer noch eine ganze Weile läuft, ohne den Akku in einen kritischen Bereich zu treiben. Wer meint, die Lampe nun dennoch weiter betreiben zu müssen oder hochzuschalten, ist vermutlich mit einer Gummipuppe besser bedient. Denn da braucht selbst das günstigste Modell keine Akkus und wehrt sich gegen gar nichts.

Fazit:

Ich kann mich an keine Lampe erinnern, die bei meinen Tests näher an den Herstellerangaben war als die R 1. Die Lampe ist klasse geregelt, und bei der Laufzeitangabe wurde nicht geschummelt. Danke, Rofis!

Resümee:

Mit der R 1 hat Rofis ein solides, gut verarbeitetes und vor allem extrem vielseitiges Lämpchen abgeliefert. Ob als Handlampe, Ansteck/Arbeitslampe mit abgeknicktem Kopf oder als Stirnlampe – die R 1 macht überall eine gute Figur.

Die Regelung ist astrein, wobei die maximale Leistung allerdings nur direkt beim Einschalten zur Verfügung steht, da die Lampe innerhalb von 30 Sekunden auf ein Drittel dieser Leistung herunterregelt. Wer kurzfristig viel Licht braucht, kann die Lampe natürlich zwischendurch immer mal wieder hochschalten, sollte das aber nicht zu allzuoft machen, denn lange Laufzeiten sind bei der R 1 in der hellsten Stufe nicht drin, was aber in der Natur der Sache liegt. Ein Akku mit 700 mAh kann halt keine komplette Nachtwanderung durchhalten. Einen Ersatzakku sollte man also immer parat haben, wenn man die Lampe nicht ausschließlich in Low und Mid nutzt.

Erhältlich ist die Rofis R 1 beim Taschenlampen-Papst zu einem Preis von 69,95 Euro, der für dieses solide Komplettpaket, bei dem nichts dazugekauft werden muss, absolut in Ordnung geht. Zur Verfügung gestellt wurde der Testkandidat freundlicherweise vom Taschenlampen-Papst.



Nix „Fang den Hut“ – fang die Lampe! Alle Hütchen lieben die Rofis R 1.



Wie leuchtet sie denn?

Das Lichtbild besteht größtenteila aus dem Spot mit wenig Streulicht drumherum. Für ihre Größe schafft die Lampe eine ordentliche Reichweite und leuchtet auch den Nahbereich recht gleichmäßig aus



Bei Tageslicht ohne Lampe



Kontroll-Shot



Rofis R 1 Moonlight



Rofis R 1 Low



Rofis R 1 Mid



Rofis R 1 High



Rofis R 1 Turbo

nach oben